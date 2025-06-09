Portekiz'in normal süresi 2-2 berabere biten, penaltı atışları sonrası 5-3 biten skor ile İspanya'yı geçip şampiyon olduğu maçta 74 dakika sahada kalan Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.Bernardo Silva'nın sözleri şu şekilde:"Maç zordu, beklediğimiz gibi, ancak direncimiz, çalışmamız ve inancımız fark yarattı. Penaltılarda istediğimizi elde ettik; o da Uluslar Ligi şampiyonluğu. Çok gururluyum, bu bir başka şampiyonluk daha. Hepimiz bunu kazanmak istiyorduk. Soyunma odasında, İspanya'nın büyük kalitesine karşı kazanmak için gerekli olan agresiflikten bahsettik. Bu büyük hedefe ulaşmak için gösterdiğimiz çaba bizi çok gururlandırıyor," dedi