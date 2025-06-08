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Kayserispor'da Jakirovic ile ayrılık!

Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakiorvic ile yollarını ayırdı.

calendar 08 Haziran 2025 23:51 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kayserispor'da Jakirovic ile ayrılık!
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Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakiorvic ile yollarını ayırdı.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

KAYSERİSPOR PERFORMANSI

Kayserispor'un başında Süper Lig'de 17 maça çıkan Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

HULL CITY İLE ANLAŞTI

48 yaşındaki teknik adam, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşma sağladı. Hull City'nin Jakiorvic için resmi açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor.


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