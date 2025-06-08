Ergin Ataman: 'Kariyerimde yaşamadım!'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a şampiyonluğu kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ataman, "Saha içinde olanlar için Olympiakos'u tebrik ederim. Son iki maçta daha iyi oynadılar ve bunu hak ettiler. Saha dışını konuşmak istemiyorum. Tüm oyunculara saygı duyuyorum, bir tanesi hariç. [EN Fournier]" dedi.
Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'ı tebrik eden Ataman, "Bartzokas'ı tebrik ederim. Geçen yıl biz kazandık, bu yıl onlar." dedi.
Olympiakos serisinde yaşanan olaylar için, "Ne diyebilirim ki bu durum sadece Yunanistan'da yaşanıyor." diyen deneyimli başantrenör, "Biz sahada kalmaya devam edeceğiz. Bu ülkede, 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım bir durumu yaşadım. Ülkemi savunmak için spor yargıcının önünde 3 saat boyunca savunma yapmak zorunda kalmak..." sözlerini sarf etti.
Ataman, "Saha içinde olanlar için Olympiakos'u tebrik ederim. Son iki maçta daha iyi oynadılar ve bunu hak ettiler. Saha dışını konuşmak istemiyorum. Tüm oyunculara saygı duyuyorum, bir tanesi hariç. [EN Fournier]" dedi.
Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'ı tebrik eden Ataman, "Bartzokas'ı tebrik ederim. Geçen yıl biz kazandık, bu yıl onlar." dedi.
Olympiakos serisinde yaşanan olaylar için, "Ne diyebilirim ki bu durum sadece Yunanistan'da yaşanıyor." diyen deneyimli başantrenör, "Biz sahada kalmaya devam edeceğiz. Bu ülkede, 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım bir durumu yaşadım. Ülkemi savunmak için spor yargıcının önünde 3 saat boyunca savunma yapmak zorunda kalmak..." sözlerini sarf etti.
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