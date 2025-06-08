Ergin Ataman: 'Kariyerimde yaşamadım!'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a şampiyonluğu kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Ataman," dedi.Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'ı tebrik eden Ataman,dedi.Olympiakos serisinde yaşanan olaylar için, "Ne diyebilirim ki bu durum sadece Yunanistan'da yaşanıyor." diyen deneyimli başantrenör,sözlerini sarf etti.