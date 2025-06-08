Olaylı seri sona erdi: Şampiyon Olympiakos!

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Olympiakos, sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.Olympiakos, Panathinaikos'u 85-71 mağlup etti.Bu sonucun ardından Olympiakos, seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti.Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki final serisi olaylı geçti.Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki ikinci maçta çıkan olaylar nedeniyle serinin üçüncü karşılaşması iki gün ertelemeli oynandı.İki takımın 4 Haziran Çarşamba günü oynaması gereken Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin 3. maçı, güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti.Kulüplerin güvenlik konusunda güvence vermesinin ardından 3. maçın oynanmasına karar verilmişti ve 3. maç 6 Haziran'da oynanmıştı.