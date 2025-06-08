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Olaylı seri sona erdi: Şampiyon Olympiakos!

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Olympiakos, Panathinaikos'u 85-71 mağlup etti. Seride durumu 3-1 yapan Olympiakos, şampiyonluğunu ilan etti.

calendar 08 Haziran 2025 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Olaylı seri sona erdi: Şampiyon Olympiakos!
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Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Olympiakos, sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Olympiakos, Panathinaikos'u 85-71 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Olympiakos, seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti.


SERİ OLAYLI GEÇTİ

Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki final serisi olaylı geçti.

Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki ikinci maçta çıkan olaylar nedeniyle serinin üçüncü karşılaşması iki gün ertelemeli oynandı.

İki takımın 4 Haziran Çarşamba günü oynaması gereken Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin 3. maçı, güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti.

Kulüplerin güvenlik konusunda güvence vermesinin ardından 3. maçın oynanmasına karar verilmişti ve 3. maç 6 Haziran'da oynanmıştı.


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