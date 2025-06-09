Fenerbahçe Beko final için parkede

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.9 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.Üç maç kazanan takımın final bileti alacağı seride Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğümüz bulunuyor. Fenerbahçe, bu müsabakayı da kazanması halinde finale yükselecek ve bu turda Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.Seride 5 Mayıs Perşembe günü oynanan ilk mücadeleyi Fenerbahçe Beko 93-76 kazandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada Nigel Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 15, Arturs Zagars 14 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Tai Odiase 16, Marko Simonovic 12, Şehmus Hazer 10 sayı buldu.Sarı lacivertliler, 7 Haziran Cumartesi günü oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan ikinci maçtan da 91-89 galip ayrılarak seriyi 2-0'a taşıdı. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin 18, Melih Mahmutoğlu 17, Marko Guduric 15 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi 14'er sayı buldu.İki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında 22 Aralık 2024 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 70-82 kazandı.Fenerbahçe Beko, bu sezon Bahçeşehir Koleji ile Türkiye Kupası çeyrek finalinde de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, 11 Şubat 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 87-56 kazandı.Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci yarısında 18 Nisan 2025 tarihinde konuk ettiği rakibini 95-80 ile geçti.