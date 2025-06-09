09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
0-1
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
0-021'
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
0-020'
09 Haziran
Belçika-Galler
2-020'
09 Haziran
İtalya-Moldova
0-021'
09 Haziran
Estonya-Norveç
0-020'
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
1-150'

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yendi ve seriyi 3-0'a getirerek finale yükseldi.

calendar 09 Haziran 2025 20:25 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 22:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde!
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 93-84 kazandı ve seriyi 3-0'a getirerek finale yükseldi. 

Sarı-Lacivertliler finalde Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. 

1. ÇEYREK: 14-25
DEVRE: 36-47
3. ÇEYREK: 59-69





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