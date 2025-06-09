Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 93-84 kazandı ve seriyi 3-0'a getirerek finale yükseldi.
Sarı-Lacivertliler finalde Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
1. ÇEYREK: 14-25
DEVRE: 36-47
3. ÇEYREK: 59-69
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 93-84 kazandı ve seriyi 3-0'a getirerek finale yükseldi.
Sarı-Lacivertliler finalde Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
1. ÇEYREK: 14-25
DEVRE: 36-47
3. ÇEYREK: 59-69
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