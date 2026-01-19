19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-073'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-171'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-272'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-046'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Malcom Bokele, Fenerbahçe maçında yok!

Göztepe'de sarı kart gören Malcom Bokele, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

19 Ocak 2026 21:04
Göztepe forması giyen Malcom Bokele, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Bokele, ligde Rizespor ile oynadıkları maçta sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Cezalı duruma düşen Bokele, bu maçta forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
