Malcom Bokele, Fenerbahçe maçında yok!

Göztepe forması giyen Malcom Bokele, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Bokele, ligde Rizespor ile oynadıkları maçta sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Cezalı duruma düşen Bokele, bu maçta forma giyemeyecek.
Bokele, ligde Rizespor ile oynadıkları maçta sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Cezalı duruma düşen Bokele, bu maçta forma giyemeyecek.