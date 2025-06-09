08 Haziran
Portekiz-İspanya
7-5
08 Haziran
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3-3
08 Haziran
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3-1
08 Haziran
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1-1

Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta İspanya'yı penaltılarda 5-3 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu.

calendar 09 Haziran 2025 00:44 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 01:12
Haber: Sporx.com
Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz
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UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Almanya'da Allianz Arena'da oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona erdi. Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta İspanya'yı penaltılarda 5-3 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu.

İspanya, 21. dakikada Martin Zubimendi ile 1-0 öne geçti. Portekiz, bu gole hemen cevap verdi ve Nuno Mendes, 26. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

İspanya, Mikel Oyarzabal'ın 45. dakikada attığı golle birlikte soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.


Portekiz'de 61. dakika sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, skoru 2-2'ye getirdi. 40 yaşındaki Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

RONALDO SAKATLANDI

Portekiz'de ikinci golü atan yıldız isim Cristiano Ronaldo, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ronaldo yerine 88. dakikada Gonçalo Ramos oyuna dahil oldu.



UZATMALARA GİDİLDİ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle uzatmalara gitti.

ALVARO MORATA OYUNDA

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Morata, 2-2'lik eşitlik sonrası ikinci uzatma dakikasında, 111. dakikada Oyarzabal yerine oyuna dahil oldu.

UZATMADA GOL ÇIKMADI

Portekiz ile İspanya arasındaki final maçının uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı ve maçın 120 dakika 2-2 tamamlandı. 2-2'lik beraberlik sonrası penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILARDA KAZANDI
ALVARO MORATA KAÇIRDI

Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta İspanya'yı penaltılarda 5-3 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu. Portekiz, beş penaltıda da hata yapmadı. İlk 3 penaltıyı gole çeviren İspanya'da ise Alvaro Morata, 4. penaltıyı değerlendiremedi.



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