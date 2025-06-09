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Fenerbahçe'de Skriniar belirsizliği: Maaşına kimse yanaşmıyor!

Fenerbahçe'ye devre arasında katılan Milan Skriniar'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız stoperin istediği maaşa yanaşan bir kulüp hala ortaya çıkmadı.

calendar 09 Haziran 2025 09:51
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Skriniar belirsizliği: Maaşına kimse yanaşmıyor!
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Fenerbahçe'ye sezonun devre arasından PSG'den kiralık olarak transfer edilen Milan Skriniar'ın kariyerindeki belirsizlik devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim yıldız oyuncunun bonservisini almak çok istiyor ancak maaş sorunu devam ediyor. 

12 MİLYON EURO ASLINDA MAAŞI DEĞİL

Fransız devi, 2023 yılında Inter'den Skriniar'ı bedelsiz bir şekilde transfer ederken, 20 milyonluk imza parasını futbolcuya 5 yıla bölerek yıllık maaşına ekledi. Böylece yıldız stoperin maaşı 8+4 milyon Euro oldu.

BU MAAŞA KİMSE YANAŞMIYOR

Başta İtalya Ligi ekiplerinden Napoli olmak üzere Avrupa'dan başka takımların da yıldız stopere ilgisi olsa da 12 milyon Euro'luk maaşına yaklaşan bir ekip bulunmuyor. Fenerbahçe ise oyuncu tarafına bu maaşı karşılayamayacağını bildirdi. 

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