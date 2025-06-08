PSG'nin yeni kaleci hedefi Chevalier

Paris Saint-Germain, yeni sezonda kalesinde değişikliğe gidebilir.



Fransız ekibinde kaleci Gianluigi Donnarumma'nın ayrılık ihtimali bulunuyor. PSG'nin İtalyan kaleci ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi.



PSG, bu gelişmenmin ardından yeni kaleci arayışlarına başladı. Le Parisien'de yer alan habere göre, PSG, Lille'den Lucas Chevalier'i gündemine aldı.



Lille'in Fransız file bekçisi için beklentisinin 70 milyon euro olduğu yazıldı.



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Chevalier'in kulübü Lille ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



