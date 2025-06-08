Mourinho'dan Uluslar Ligi finaline yakın takip!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Uluslar Ligi finalinde tribünde yer aldı.
Mourinho, cumartesi günü Londra'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.
Portekizli teknik adam, bu görüşmenin ardından Almanya'ya geçti. Mourinho, pazar akşamı Allianz Arena'da oynanan Portekiz - İspanya Uluslar Ligi finalini tribünden takip etti.
Mourinho, cumartesi günü Londra'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.
Portekizli teknik adam, bu görüşmenin ardından Almanya'ya geçti. Mourinho, pazar akşamı Allianz Arena'da oynanan Portekiz - İspanya Uluslar Ligi finalini tribünden takip etti.
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