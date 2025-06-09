Trabzonspor'da Gronbaek mesaisi

Trabzonspor yönetimi, teknik heyetin çok beğendiği Albert Gronbaek konusunda temasları sıklaştırdı.
Bonservisi Rennes'te olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Southampton'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki orta saha için tüm şartlar zorlanacak.
Fransız kulübü, geçtiğimiz yaz 15 milyon euro bonservisle Bodo Glimt'ten kadrosuna kattığı Gronbaek konusunda ilk etapta kapıyı yüksekten açtı.
Fakat Rennes'te yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kulüp, pek çok oyuncusunu elden çıkartmak zorunda. Sözleşmesi 2029'da bitecek olan Danimarkalı yıldızın market değeri 11 milyon euro.
Bonservisi Rennes'te olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Southampton'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki orta saha için tüm şartlar zorlanacak.
Fransız kulübü, geçtiğimiz yaz 15 milyon euro bonservisle Bodo Glimt'ten kadrosuna kattığı Gronbaek konusunda ilk etapta kapıyı yüksekten açtı.
Fakat Rennes'te yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kulüp, pek çok oyuncusunu elden çıkartmak zorunda. Sözleşmesi 2029'da bitecek olan Danimarkalı yıldızın market değeri 11 milyon euro.
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