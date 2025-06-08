08 Haziran
Portekiz-İspanya
22:00
08 Haziran
Racing Santander-CD Mirandes
2-390'
08 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Madagaskar
3-1
08 Haziran
Gürcistan-Cape Verde
1-1

Arsenal'in hedefi Kenan Yıldız!

Arsenal, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgileniyor. Juventus ise 20 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemiyor.

calendar 08 Haziran 2025 20:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'in hedefi Kenan Yıldız!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a önemli bir talip çıktı.

ARSENAL'İN LİSTESİNDE

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Arsenal, 20 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Yaz transfer döneminde hücum hattına takviye planlayan Arsenal'de, Kenan Yıldız'ın öne çıkan isimlerden biri olduğu yazıldı. İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde hücum hattına yapılacak takviye için 50-60 milyon euro'luk bir bütçesinin olduğu ifade edildi.

JUVENTUS BIRAKMIYOR

Juventus ise değerini 100 milyon euro olarak gördüğü Kenan Yıldız'ı bırakmak istemiyor. İtalyan ekibi, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

SEZON PERFORMANSI


Juventus'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.