Arsenal'in hedefi Kenan Yıldız!

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a önemli bir talip çıktı.Tuttosport'ta yer alan habere göre, Arsenal, 20 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Yaz transfer döneminde hücum hattına takviye planlayan Arsenal'de, Kenan Yıldız'ın öne çıkan isimlerden biri olduğu yazıldı. İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde hücum hattına yapılacak takviye için 50-60 milyon euro'luk bir bütçesinin olduğu ifade edildi.Juventus ise değerini 100 milyon euro olarak gördüğü Kenan Yıldız'ı bırakmak istemiyor. İtalyan ekibi, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.Juventus'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.