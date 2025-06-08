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Lazio'dan Al-Hilal'e ret!

İtalyan ekibi Lazio, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'in Nuno Tavares için yaptığı 30 milyon euroya ulaşan teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.

calendar 08 Haziran 2025 20:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Lazio'dan Al-Hilal'e ret!
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İtalyan kulübü Lazio, Nuno Tavares için Al Hilal'den gelen 30 milyon euro değerindeki teklifi reddetti.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Suudi Arabistan takımı Al Hilal, Tavares için Lazio'ya bonuslarla birlikte 30 milyon euroya ulaşan bir teklifte bulundu ama Lazio bu miktarı yeterli görmedi.

Inter'den ayrılıp Al Hilal ile anlaşan Simone İnzaghi, Nuno Tavares'in yanında Serie A'dan Theo Hernandez ve Angelino gibi isimlerle de alternatif olarak ilgileniyor

TAVERES'İN İSTATİSTİĞİ

Lazio ile geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan Tavares, bu maçlarda 8 asistlik katkıda bulundu.


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