Real Madrid anlaştı: Franco Mastantuono

Xabi Alonso yönetiminde yaptığı transferlerle dikkat çeken Real Madrid, bir transferde daha sona geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, Franco Mastantuono transferi için River Plate ile anlaşma sağladı.



45 MİLYON DOLAR



Real Madrid, Mastantuono için taksitler halinde 45 milyon dolar bonservis ödeyecek.



17 yaşındaki futbolcu, River Plate ile Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmesinin ardından ağustors ayında Real Madrid'e katılacak. Genç futbolcu, Real Madrid ile altı yıllık sözleşme imzalayacak.



SEZON PERFORMANSI



River Plate'de bu sezon 19 maçta süre bulan Mastantuono 7 gol attı ve 4 asist yaptı.



