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Jay Wright, Knicks'in koçluk teklifine sıcak bakmıyor

Villanova Üniversitesi'nin eski koçu Jay Wright, Hoops HQ'dan Seth Davis'e New York Knicks'in koçluk pozisyonuyla ilgilenmediğini ve emeklilik kararından vazgeçmeyeceğini açıkladı.

calendar 09 Haziran 2025 10:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jay Wright, Knicks'in koçluk teklifine sıcak bakmıyor
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Villanova Üniversitesi'nin eski koçu Jay Wright, Hoops HQ'dan Seth Davis'e New York Knicks'in koçluk pozisyonuyla ilgilenmediğini ve emeklilik kararından vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Knicks başkanı Leon Rose ile konuyla ilgili kısa bir görüşme yapan Wright'a ne resmi bir teklif sunulduğu ne de mülakata davet edildiği belirtildi.

2022 yılında sürpriz bir şekilde emekli olan Wright, 21 yıllık görev süresinde Villanova'yı iki NCAA şampiyonluğuna, sekiz Big East normal sezon liderliğine ve beş konferans turnuvası zaferine taşımıştı. 2021 yılında Naismith Onur Listesi'ne alınan Wright, Villanova tarihinin en çok galibiyet alan koçu (520 galibiyet) konumunda.


Emekliliğin ardından CBS Sports ve TNT Sports'ta kolej basketbolu analisti olarak görev aldı.

Knicks, geçtiğimiz hafta Tom Thibodeau'yu görevden almış ve koç arayışına başlamıştı. Jason Kidd (Dallas Mavericks) ile mülakat yapılmasının planlandığı iddia ediliyor.


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