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Marko Arnautovic'ten Inter'e veda!

Inter ile sözleşmesi sona eren Marko Arnautovic, takımdan ayrıldığını açıkladı.

calendar 08 Haziran 2025 18:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Marko Arnautovic'ten Inter'e veda!
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Marko Arnautovic, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Inter'den ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Avusturyalı golcü, yaptığı açıklamada "Benim açımdan Inter'deki zamanım sona erdi. Artık Inter'de olmayacağım." dedi.

Inter'de göreve gelmesi beklenen teknik direktör Cristian Chivu ile ilgili de görüşlerini aktaran Arnautovic, "Cristian'ın göreve gelmesinden dolayı çok mutluyum, onunla birlikte oynamıştım. Kendisiyle zaten konuştum; genç ve hırslı bir teknik direktör. Pek çok niteliğe sahip ve takıma yardımcı olabilir. Ama en önemlisi şu ki, bu takımı seviyor, Inter'i hayatı boyunca sevdi." açıklamasında bulundu.

Arnautovic, Inter'den ayrılmasıyla birlikte serbest oyuncu statüsünde bu yaz istediği takıma imza atabilecek.


36 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Inter ile 28 maça çıkıp 7 gol atarken 2 de asist yaptı.


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