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Edey bileğinden ameliyat olacak, sezon başını kaçırabilir

Memphis Grizzlies, çaylak pivotu Zach Edey'nin sezon dışı antrenmanlarda sol bileğini yeniden burktuğunu ve yeniden sabitleme ameliyatı geçireceğini açıkladı.

calendar 09 Haziran 2025 10:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Edey bileğinden ameliyat olacak, sezon başını kaçırabilir
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Memphis Grizzlies, çaylak pivotu Zach Edey'nin sezon dışı antrenmanlarda sol bileğini yeniden burktuğunu ve yeniden sabitleme ameliyatı geçireceğini açıkladı.

ESPN'den Shams Charania'ya göre, Edey'nin 2025-26 sezonunun başını kaçırması muhtemel.

Edey, aynı bileğindeki burkulma nedeniyle geçen sezon 12 maç kaçırmıştı. Menajeri Mark Bartelstein şu açıklamayı yaptı:


"Grizzlies ve birçok uzmanın değerlendirmesi sonrası, uzun vadeli sağlığı için bu yolun en doğru karar olduğuna vardık. Hiçbir kısıtlama olmadan tamamen iyileşecek."

Kanadalı oyuncu 2024-25 sezonunda 9.2 sayı, 8.3 ribaund ve 1.3 blok ortalamalarıyla oynayarak NBA All-Rookie Birinci Takımı'na seçilmiş ve Yılın Çaylağı oylamasında beşinci sırada yer almıştı. 2024 Draftı'nda 9. sıradan seçilen Edey, 55 maça ilk beş başlamıştı.

Grizzlies, sezonu 48-34 ile Batı Konferansı'nda 8. sırada tamamlamış ve ilk turda Oklahoma City Thunder'a süpürülmüştü.


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