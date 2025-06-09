Memphis Grizzlies, çaylak pivotu Zach Edey'nin sezon dışı antrenmanlarda sol bileğini yeniden burktuğunu ve yeniden sabitleme ameliyatı geçireceğini açıkladı.ESPN'den Shams Charania'ya göre, Edey'nin 2025-26 sezonunun başını kaçırması muhtemel.Edey, aynı bileğindeki burkulma nedeniyle geçen sezon 12 maç kaçırmıştı. Menajeri Mark Bartelstein şu açıklamayı yaptı:Kanadalı oyuncu 2024-25 sezonunda 9.2 sayı, 8.3 ribaund ve 1.3 blok ortalamalarıyla oynayarak NBA All-Rookie Birinci Takımı'na seçilmiş ve Yılın Çaylağı oylamasında beşinci sırada yer almıştı. 2024 Draftı'nda 9. sıradan seçilen Edey, 55 maça ilk beş başlamıştı.Grizzlies, sezonu 48-34 ile Batı Konferansı'nda 8. sırada tamamlamış ve ilk turda Oklahoma City Thunder'a süpürülmüştü.