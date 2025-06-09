09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
17:00
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
21:45
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
21:45
09 Haziran
Belçika-Galler
21:45
09 Haziran
İtalya-Moldova
21:45
09 Haziran
Estonya-Norveç
21:45
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
19:00
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
21:00

Galatasaray'dan yerli stoper hamlesi!

Galatasaray, Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Adil Demirbağ'ı transfer listesine ekledi.

calendar 09 Haziran 2025 10:09 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 10:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan yerli stoper hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kadrosuna yerli takviyesi de yapmak isteyen sarı kırmızılılarda Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ön plana çıkıyor.

Yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek deneyimli savunmacının sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN OLUMLU ETKİLENDİ



Adil'in kararında Konyaspor'dan Galatasaray'a giderek başarılı olan Abdülkerim Bardakcı'dan olumlu etkilendiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Adil Demirbağ, 2024- 2025 sezonunda Konyaspor'da 35 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 3 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte de oynuyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.