Galatasaray'dan yerli stoper hamlesi!

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Kadrosuna yerli takviyesi de yapmak isteyen sarı kırmızılılarda Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ön plana çıkıyor.



Yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek deneyimli savunmacının sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi.



ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN OLUMLU ETKİLENDİ

Adil'in kararında Konyaspor'dan Galatasaray'a giderek başarılı olan Abdülkerim Bardakcı'dan olumlu etkilendiği kaydedildi.Adil Demirbağ, 2024- 2025 sezonunda Konyaspor'da 35 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 3 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte de oynuyor.