08 Haziran
Almanya-Fransa
0-2
08 Haziran
Portekiz-İspanya
22:00
08 Haziran
Racing Santander-CD Mirandes
19:30
08 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Madagaskar
2-0DA
08 Haziran
Gürcistan-Cape Verde
0-09'
08 Haziran
FC Porto-Riga FC
0-2
09 Haziran
Portland Timbers-St. Louis City
02:00
09 Haziran
Los Angeles FC-Sporting Kansas City
04:00
09 Haziran
Vancouver Whitecaps-Seattle Sounders FC
04:00
08 Haziran
Goias-Volta Redonda
22:00
09 Haziran
Athletico Paranaense-Atletico GO
00:00
09 Haziran
Remo-Operario Ferroviario
01:00

Salih Özcan için transfer açıklaması!

Köln Sportif Direktörü Thomas Kessler, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için bir teklifleri olmadığını söyledi.

calendar 08 Haziran 2025 17:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Salih Özcan için transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan için transfer açıklaması geldi.

"SALİH'E TEKLİF YAPMADIK"

27 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş ile Almanya'dan Köln'ün gündemine gelmişti. Köln Sportif Direktörü Thomas Kessler, Salih Özcan'a bir teklif yapmadıklarını söyledi.

Kessler, "Salih Özcan için teklif yapmadık. Kararımızı sakin bir şekilde vereceğiz. Gelecek sezon için kadromuzu nasıl rekabetçi hale getireceğimizi göreceğiz." dedi.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan'ın kulübü Borussia Dortmund ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.