09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
17:00
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
21:45
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
21:45
09 Haziran
Belçika-Galler
21:45
09 Haziran
İtalya-Moldova
21:45
09 Haziran
Estonya-Norveç
21:45
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
19:00
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
21:00

Uğurcan Çakır için karar anı

Monaco kulübü 29 yaşındaki Uğurcan Çakır için 9 milyon euro + bonuslar önerdi; yönetim ise 15 milyon istedi. Trabzonspor, konu hakkında durum değerlendirmesi yapacak.

calendar 09 Haziran 2025 10:41
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: X.com
Uğurcan Çakır için karar anı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bordo mavili kulüpte Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy ve Draguş hareketliliği yaşanıyor.

Rennes Mendy için, Braga Malheiro için ve Rumen kulüpleri Draguş için girişim yaptı.

Monaco ise girişimlerini daha ileri bir boyuta taşıyarak Uğurcan Çakır için resmi teklifini iletti.

9 milyon euro artı bonuslar içeren öneri yönetim tarafından yeterli bulunmasa da kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Bu teklif sonrası yönetim kurulu da kendi arasında konuyu değerlendirecek. Ancak rakamın 15 milyon euro seviyelerine çıkması için de temaslar sürüyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.