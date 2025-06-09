Uğurcan Çakır için karar anı

Bordo mavili kulüpte Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy ve Draguş hareketliliği yaşanıyor.



Rennes Mendy için, Braga Malheiro için ve Rumen kulüpleri Draguş için girişim yaptı.



Monaco ise girişimlerini daha ileri bir boyuta taşıyarak Uğurcan Çakır için resmi teklifini iletti.



9 milyon euro artı bonuslar içeren öneri yönetim tarafından yeterli bulunmasa da kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor.



Bu teklif sonrası yönetim kurulu da kendi arasında konuyu değerlendirecek. Ancak rakamın 15 milyon euro seviyelerine çıkması için de temaslar sürüyor.



