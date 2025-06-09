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Gilgeous-Alexander, 2. maç sonrası: "Gevşemek olmaz"

NBA Finalleri'nde serinin ikinci maçında 123-107'lik net bir galibiyet alan Oklahoma City Thunder ve yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, kaybedilen ilk maçın ardından güçlü bir reaksiyon sergiledi. Ancak Gilgeous-Alexander'a göre iş henüz bitmiş değil.

calendar 09 Haziran 2025 10:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Gilgeous-Alexander, 2. maç sonrası: 'Gevşemek olmaz'
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NBA Finalleri'nde serinin ikinci maçında 123-107'lik net bir galibiyet alan Oklahoma City Thunder ve yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, kaybedilen ilk maçın ardından güçlü bir reaksiyon sergiledi. Ancak Gilgeous-Alexander'a göre iş henüz bitmiş değil.

ESPN'e konuşan yıldız oyuncu, serideki bu kritik galibiyetin ardından takımın ileriye dönük adımlarını değerlendirdi:

"Rahatlayamazsınız. Küçük detaylara odaklanmalısınız, toparlanmaya, maç planına odaklanmalısınız. Klişe gibi gelebilir ama bir sonraki maç ve fırsat için daha iyi olmalıyız."


İlk maçın kaotik sonuyla gelen mağlubiyete rağmen Thunder'ın gösterdiği direnç üzerine de konuşan Gilgeous-Alexander şunları söyledi:

"Bu durumu gelişim fırsatı olarak değerlendirdik. Sezon boyunca bunu iyi yaptık, son maç da farklı değildi. Bu gece de aynı şey geçerli. İyi yaptığımız şeyler vardı, kötü yaptığımız da. Ama gelişmek zorundayız ve 3. maça hazır olmalıyız."

Gilgeous-Alexander, maçta 34 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle oynayarak performansıyla Allen Iverson'a ait olan "NBA Finalleri'nde ilk iki maçta en fazla sayı atan oyuncu" rekorunu kırdı.

Thunder'ın başarısı sadece SGA'in performansına bağlı değildi. Jalen Williams 19 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle katkı verirken; ilk maçta vasat kalan Chet Holmgren ise bu kez 15 sayı, 6 ribaund ve 5/11 şut isabetiyle mücadele etti.


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