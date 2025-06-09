NBA Finalleri'nde serinin ikinci maçında 123-107'lik net bir galibiyet alan Oklahoma City Thunder ve yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, kaybedilen ilk maçın ardından güçlü bir reaksiyon sergiledi. Ancak Gilgeous-Alexander'a göre iş henüz bitmiş değil.ESPN'e konuşan yıldız oyuncu, serideki bu kritik galibiyetin ardından takımın ileriye dönük adımlarını değerlendirdi:İlk maçın kaotik sonuyla gelen mağlubiyete rağmen Thunder'ın gösterdiği direnç üzerine de konuşan Gilgeous-Alexander şunları söyledi:Gilgeous-Alexander, maçta 34 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle oynayarak performansıyla Allen Iverson'a ait olan "NBA Finalleri'nde ilk iki maçta en fazla sayı atan oyuncu" rekorunu kırdı.Thunder'ın başarısı sadece SGA'in performansına bağlı değildi. Jalen Williams 19 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle katkı verirken; ilk maçta vasat kalan Chet Holmgren ise bu kez 15 sayı, 6 ribaund ve 5/11 şut isabetiyle mücadele etti.