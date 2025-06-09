OKC Thunder durumu 1-1'e getirdi!

NBA Finali serisinin ikinci maçında Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers'ı konuk etti.



Henüz ilk yarıda çift haneli üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, ilk maçta düştüğü hataya düşmedi ve sahadan 123-107 galip ayrıldı. Seride durum 1-1'e geldi.



OKC Thunder'da MVP Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı 8 asist 5 ribaund 4 top çalma ile takımını sırtladı. Alex Caruso 20 sayıyla katkı verirken Jalen Williams 19 sayı 5 asist üretti. Aaron Wiggins 18 sayı, Chet Holmgren 15 sayılık katkı sağladı.



Pacers cephesinde Tyrese Haliburton 17 sayı – 6 asist ile tamamladı. Myles Turner 16 sayı atarken Pascal Siakam 15 sayı 7 ribaund ile oynadı.



