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OKC Thunder durumu 1-1'e getirdi!

MVP Shai Gilgeous-Alexander 34 sayıyla oynadı; OKC Thunder 123-107 kazanarak NBA final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

calendar 09 Haziran 2025 09:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
OKC Thunder durumu 1-1'e getirdi!
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NBA Finali serisinin ikinci maçında Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers'ı konuk etti.

Henüz ilk yarıda çift haneli üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, ilk maçta düştüğü hataya düşmedi ve sahadan 123-107 galip ayrıldı. Seride durum 1-1'e geldi.

OKC Thunder'da MVP Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı 8 asist 5 ribaund 4 top çalma ile takımını sırtladı. Alex Caruso 20 sayıyla katkı verirken Jalen Williams 19 sayı 5 asist üretti. Aaron Wiggins 18 sayı, Chet Holmgren 15 sayılık katkı sağladı.

Pacers cephesinde Tyrese Haliburton 17 sayı – 6 asist ile tamamladı. Myles Turner 16 sayı atarken Pascal Siakam 15 sayı 7 ribaund ile oynadı.


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