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Borussia Dortmund'a yeni Bellingham!

Borussia Dortmund, Jobe Bellingham transferi için Sunderland ile 38 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Sunderland tarihindeki en pahalı satışı gerçekleştirecek.

calendar 08 Haziran 2025 19:23 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 19:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund'a yeni Bellingham!
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Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın ardından İngiliz yıldızın kardeşi Jobe Bellingham'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SUNDERLAND İLE ANLAŞMA

Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Jobe Bellingham transferi için Sunderland ile anlaşmaya vardı.

Dortmund, İngiliz futbolcu için bonuslarla birlikte toplamda 38 milyon euro ödeyecek. Borussia Dortmund ve Sunderland arasında Jobe Bellingham için yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de bulunuyor.

TARİHE GEÇECEK SATIŞ


19 yaşındaki genç orta saha, transferin bu rakamlarla resmiyet kazanması durumunda Sunderland tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak.

Sunderland forması altında geçen sezon 43 maçta sahaya çıkan Bellingham, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.


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