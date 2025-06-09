09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
17:00
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
21:45
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
21:45
09 Haziran
Belçika-Galler
21:45
09 Haziran
İtalya-Moldova
21:45
09 Haziran
Estonya-Norveç
21:45
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
19:00
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
21:00

Solskjaer'in kalmasını istediği genç yıldız adayı!

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sözleşmesi sona erecek Enes Çinemre'nin takımda tutulmasını talep etti.

calendar 09 Haziran 2025 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 10:41
Fotoğraf: bjk.com.tr
Solskjaer'in kalmasını istediği genç yıldız adayı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, diğer yandan genç yeteneklerine de yatırım yapmaya devam ediyor. Altyapının gelecek vadeden isimlerinden biri olan Enes Çinemre için kritik bir dönem başlıyor.

KAMPTA YER ALACAK

17 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Avusturya kampında A Takım'la birlikte yer alacak. Hem kulüp performansıyla hem de U18 Milli Takımı'ndaki etkili oyunuyla dikkat çeken genç futbolcu, Beşiktaş teknik heyetinin yakın takibinde.


SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Uğur İnceman yönetimindeki U18 Milli Takımı'nda oynanan son iki maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Enes, performansıyla sadece Beşiktaş'ın değil, Avrupa'dan birçok kulübün de ilgisini çekmiş durumda.

Genç oyuncuyla sözleşme yenileme görüşmelerinin kısa süre içinde yapılması planlanıyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Enes'in A Takım kadrosuna resmen dahil edileceği belirtiliyor.

SOLSKAJER'DEN GENÇ YILDIZA TAM DESTEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, Enes hakkında hazırlanan scout raporundan oldukça memnun kaldığı öğrenildi. Norveçli çalıştırıcının, altyapıdan çıkan oyunculara şans verme konusunda is tekli olduğu ve Enes'in bu süreçte kadroya adapte edilebilecek isimlerden biri olarak görüldüğü ifade ediliyor. 


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.