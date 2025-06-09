Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, diğer yandan genç yeteneklerine de yatırım yapmaya devam ediyor. Altyapının gelecek vadeden isimlerinden biri olan Enes Çinemre için kritik bir dönem başlıyor.
KAMPTA YER ALACAK
17 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Avusturya kampında A Takım'la birlikte yer alacak. Hem kulüp performansıyla hem de U18 Milli Takımı'ndaki etkili oyunuyla dikkat çeken genç futbolcu, Beşiktaş teknik heyetinin yakın takibinde.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR
Uğur İnceman yönetimindeki U18 Milli Takımı'nda oynanan son iki maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Enes, performansıyla sadece Beşiktaş'ın değil, Avrupa'dan birçok kulübün de ilgisini çekmiş durumda.
Genç oyuncuyla sözleşme yenileme görüşmelerinin kısa süre içinde yapılması planlanıyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Enes'in A Takım kadrosuna resmen dahil edileceği belirtiliyor.
SOLSKAJER'DEN GENÇ YILDIZA TAM DESTEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, Enes hakkında hazırlanan scout raporundan oldukça memnun kaldığı öğrenildi. Norveçli çalıştırıcının, altyapıdan çıkan oyunculara şans verme konusunda is tekli olduğu ve Enes'in bu süreçte kadroya adapte edilebilecek isimlerden biri olarak görüldüğü ifade ediliyor.
KAMPTA YER ALACAK
17 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Avusturya kampında A Takım'la birlikte yer alacak. Hem kulüp performansıyla hem de U18 Milli Takımı'ndaki etkili oyunuyla dikkat çeken genç futbolcu, Beşiktaş teknik heyetinin yakın takibinde.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR
Uğur İnceman yönetimindeki U18 Milli Takımı'nda oynanan son iki maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Enes, performansıyla sadece Beşiktaş'ın değil, Avrupa'dan birçok kulübün de ilgisini çekmiş durumda.
Genç oyuncuyla sözleşme yenileme görüşmelerinin kısa süre içinde yapılması planlanıyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Enes'in A Takım kadrosuna resmen dahil edileceği belirtiliyor.
SOLSKAJER'DEN GENÇ YILDIZA TAM DESTEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, Enes hakkında hazırlanan scout raporundan oldukça memnun kaldığı öğrenildi. Norveçli çalıştırıcının, altyapıdan çıkan oyunculara şans verme konusunda is tekli olduğu ve Enes'in bu süreçte kadroya adapte edilebilecek isimlerden biri olarak görüldüğü ifade ediliyor.
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