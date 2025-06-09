Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, sol bek pozisyonu için bu sezon Serie A'nın en iyilerinden olan Angelino'yu transfer etmek istiyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, Roma'ya 20 milyon Euro'yu aşan bir teklif sundu. Kulüpler arasındaki görüşmeler ise devam ediyor.



Roma'da bu sezon 51 maça çıkan Roma'nın İspanyol oyuncusu 4 gol atarken 6 kere de asist yaptı.



