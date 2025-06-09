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Al Hilal'de hedef Angelino

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Roma forması giyen Angelino için 20 milyon Euro'yu aşan bir teklif yaptı.

calendar 09 Haziran 2025 00:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Al Hilal'de hedef Angelino
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, sol bek pozisyonu için bu sezon Serie A'nın en iyilerinden olan Angelino'yu transfer etmek istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, Roma'ya 20 milyon Euro'yu aşan bir teklif sundu. Kulüpler arasındaki görüşmeler ise devam ediyor.

Roma'da bu sezon 51 maça çıkan Roma'nın İspanyol oyuncusu 4 gol atarken 6 kere de asist yaptı.


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