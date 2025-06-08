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Galatasaray'da transfer hareketliliği: Hedef Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Kaleci, 10 numara ve kanat takviyesi planlanırken; Garnacho, Sancho, Antony ve Kotarski isimleri ön planda.

calendar 08 Haziran 2025 13:17
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da transfer hareketliliği: Hedef Şampiyonlar Ligi
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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla sahne almak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Taraftarlar, özellikle takımdan ayrılan isimlerin yerlerinin bir an önce doldurulmasını bekliyor.

KALECİ, 10 NUMARA VE FORVET

Kalede Fernando Muslera'nın vedasının ardından, onun seviyesinde güven veren bir eldiven aranıyor. Orta alanda ise Dries Mertens'in yerini dolduracak yaratıcı bir "10 numara" ve ileri uçta Victor Osimhen'i aratmayacak bir santrfor.

MANCHESTER ÇIKARMASI

Teknik ekibin orta saha için en çok önemsediği isimlerden biri İlkay Gündoğan. Öte yandan, kadro derinliği için yapılan araştırmalarda dikkat çeken üç oyuncu var: Alejandro Garnacho, Jadon Sancho ve Antony. Üçünün de ortak noktası Manchester United forması giymiş olmaları.


Galatasaray yönetimi, genç yetenek Alejandro Garnacho'yu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Sol kanatta görev alan Sancho ve sağ kanat oyuncusu Antony içinse bonservis tekliflerinin hazırlanmakta olduğu öğrenildi.

Kaleci arayışında ise rota Yunanistan'a çevrildi. PAOK'un Hırvat kalecisi Dominik Kotarski, sarı-kırmızılıların radarına girdi. 24 yaşındaki eldiven için kulübünün 6 ila 8 milyon avro arasında bir bonservis talep ettiği belirtiliyor.


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