UEFA Uluslar Ligi finali: Portekiz - İspanya

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yarın yapılacak final maçıyla belli olacak.Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi TV8 / Exxen yayınlayacak.: Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; J. Neves, Vitinha, Bernardo; Conceicao, Ronaldo, Fernandes: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Fabian, Pedri; Yamal, Oyarzabal, WilliamsPortekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.