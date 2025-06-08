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UEFA Uluslar Ligi finali: Portekiz - İspanya

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da TSİ 22.00'de karşılaşacak

calendar 08 Haziran 2025 01:34 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 01:37
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
UEFA Uluslar Ligi finali: Portekiz - İspanya
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yarın yapılacak final maçıyla belli olacak.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi TV8 / Exxen yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER


Portekiz: Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; J. Neves, Vitinha, Bernardo; Conceicao, Ronaldo, Fernandes

İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Fabian, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams

YARI FİNALLER HEYECANLI GEÇTİ

Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

İSPANYA ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.

PORTEKİZ, 2019'DA ŞAMPİYON OLDU

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.


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