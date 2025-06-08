UEFA Uluslar Ligi finali: Portekiz - İspanya

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yarın yapılacak final maçıyla belli olacak.
Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi TV8 / Exxen yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Portekiz: Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; J. Neves, Vitinha, Bernardo; Conceicao, Ronaldo, Fernandes
İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Fabian, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams
YARI FİNALLER HEYECANLI GEÇTİ
Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.
İSPANYA ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE
Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.
PORTEKİZ, 2019'DA ŞAMPİYON OLDU
Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.
Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi TV8 / Exxen yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Portekiz: Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; J. Neves, Vitinha, Bernardo; Conceicao, Ronaldo, Fernandes
İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Fabian, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams
YARI FİNALLER HEYECANLI GEÇTİ
Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.
İSPANYA ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE
Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.
PORTEKİZ, 2019'DA ŞAMPİYON OLDU
Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.
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