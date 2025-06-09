Onuachu için geri sayım!

Önceki sezon kiralık olarak oynadığı Trabzonspor'da toplamda 25 maçta 17 gol ve 4 asist üreterek gönülleri fetheden Paul Onuachu için yönetim yaz döneminde büyük uğraş vermişti.
Southampton, 15 milyon euro'luk bonservis bedeli istemiş ve geri adım atmayınca transfer olmamıştı. Southampton, Championship'e düştü ve kadroda önemli revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Bu fırsatı değerlendirmek isteyen bordo mavililer, Onuachu için İngiliz ekibinin kapısını çaldı. Kırmızı beyazlılar başlangıçta talep ettiği yüksek bonservis bedelinde geri adım atarken, bordo mavililerin ilk görüşmede 4 milyon euro önerdiği ortaya çıkmıştı.
SOUTHAMPTON KULÜBÜ İNDİRİME GİTTİ
Championship ekibinin de ciddi bir indirime giderek 6 milyon euro civarına indiği belirtiliyordu. Taraflar arasındaki farkın iyice erimiş olması ve Nijeryalı yıldızın kontratının 1 yıl kalması sebebiyle transferde mutlu son için geri sayıma geçildi.
Bordo- mavililer, oyuncunun da geri dönme konusundaki kararlılığını da önemli bir koz olarak kullanıyor. Onuachu, yönetimle görüşerek, "Ben gelmeye hazırım. Kulübümle anlaşmanızı bekliyorum" diyerek yeşil ışığı yaktı. Trabzonspor yönetiminin, 2.01 boyundaki forvetin transferini bitirmesi bekleniyor.
Southampton, 15 milyon euro'luk bonservis bedeli istemiş ve geri adım atmayınca transfer olmamıştı. Southampton, Championship'e düştü ve kadroda önemli revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Bu fırsatı değerlendirmek isteyen bordo mavililer, Onuachu için İngiliz ekibinin kapısını çaldı. Kırmızı beyazlılar başlangıçta talep ettiği yüksek bonservis bedelinde geri adım atarken, bordo mavililerin ilk görüşmede 4 milyon euro önerdiği ortaya çıkmıştı.
SOUTHAMPTON KULÜBÜ İNDİRİME GİTTİ
Championship ekibinin de ciddi bir indirime giderek 6 milyon euro civarına indiği belirtiliyordu. Taraflar arasındaki farkın iyice erimiş olması ve Nijeryalı yıldızın kontratının 1 yıl kalması sebebiyle transferde mutlu son için geri sayıma geçildi.
Bordo- mavililer, oyuncunun da geri dönme konusundaki kararlılığını da önemli bir koz olarak kullanıyor. Onuachu, yönetimle görüşerek, "Ben gelmeye hazırım. Kulübümle anlaşmanızı bekliyorum" diyerek yeşil ışığı yaktı. Trabzonspor yönetiminin, 2.01 boyundaki forvetin transferini bitirmesi bekleniyor.
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