08 Haziran
Portekiz-İspanya
7-5
08 Haziran
Racing Santander-CD Mirandes
3-3
08 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Madagaskar
3-1
08 Haziran
Gürcistan-Cape Verde
1-1

Ronaldo: "Gerekiyorsa bacağımı kırarım!"

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Haziran 2025 01:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ronaldo: 'Gerekiyorsa bacağımı kırarım!'
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Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İspanya maçının ardından konuştu.

İspanya maçında sakatlanmasının ardından oyundan çıkan Ronaldo, "Isınırken hissetmiştim, bir süredir vardı. Ama milli takım için gerekiyorsa bacağımı kırarım!" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, "Bu bir kupa, şampiyonluk maçı ve oynamalıydım. Elimden geleni yaptım, yapabileceğimin en iyisini yaptım. Takımıma bir golle katkıda bulundum." sözlerini sarf etti.

İspanya karşısında finalde ağları havalandıran 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.


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