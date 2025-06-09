Phoenix Suns'ın, yıldız oyuncusu Devin Booker'a mevcut kontratını iki yıl için 150 milyon dolarlık sözleşmeyle uzatma teklifi sunmaya hazırlandığı iddia edildi.Suns, yeni başantrenör Jordan Ott'ın işe alım sürecine yıldız oyuncu Devin Booker'ı da dahil etti. Şimdi sırada, Booker'ı uzun vadeli olarak takımda tutmak var.The Stein Line'dan Marc Stein'a göre Suns, Booker'a bu yaz iki yıl için 150 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması teklif etmeye hazırlanıyor. Bu teklif, Booker'ı 2029-30 sezonunun sonuna kadar takımda tutacak.Booker'ın şu anda Phoenix ile devam eden 4 yıllık, 200 milyon dolarlık kontratında 3 yıl ve 171 milyon dolar kalmış durumda. Suns, kadroyu Booker'ın etrafında yeniden şekillendirmeyi planlıyor.Takas söylentilerine rağmen, organizasyon Booker'ı uzun süreli bir parça olarak görüyor ve teknik kadro seçim sürecine dahil edilmesi, ardından gelen uzatma teklifi bunu doğrular nitelikte.