Kocaelispor'da Ndiaye sesleri

Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Selçuk İnan, listesini belirlemeye başladı. Nokta atışı transferler yapmak isteyen genç teknik adamın, listesinin ilk sırasında ise; futbol oynadığı dönemde Galatasaray'da birlikte ter döktüğü ve Gaziantep'in başındayken de antrenörlüğünü yaptığı Badou Ndiaye var. İnan, 34 yaşındaki oyuncunun takıma kazandırılmasını istedi.Selçuk İnan'ın listesi doğrultusunda hareket etmeye başlayan Kocaelispor yönetimi, bayramdan sonra Gaziantep FK yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Eğer taraflar anlaşma sağlarsa ardından Senegalli futbolcuyla masaya oturulacak. Kırmızı-siyahlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Badou Ndiaye'ye Kocaelispor'un 2 senelik kontrat önereceği gelen bilgiler arasında. Geride bıraktığımız sezon Gaziantep FK formasıyla 29 maça çıkan Badou Ndiaye, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYORNdiaye'nin Türkiye macerası, 2015'te başladı. Norveç ekibi Bodo Glimt'ten Osmalıspor'a 350 bin euroya gelen Senegalli oyuncu, 2017'de G.Saray'a 7.5 milyon euroya gitti. 6 ay sonra ise rekor bir bonservisle (16 milyon euro), Galatasaray'dan İngiliz ekibi Stoke City'ye satıldı. Ndiaye, sonrasında G.Saray'a kiralandı, ardından da Trabzonspor, Karagümrük, A.Demirspor ve Pendikspor formaları giydi.