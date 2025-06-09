08 Haziran
Portekiz-İspanya
7-5
08 Haziran
Racing Santander-CD Mirandes
3-3
08 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Madagaskar
3-1
08 Haziran
Gürcistan-Cape Verde
1-1

Kocaelispor'da Ndiaye sesleri

Kocaelispor'la anlaşan Selçuk İnan, hem eski takım arkadaşı hem de eski öğrencisi olan Badou Ndiaye'nin transfer edilmesini istedi. Yönetim, çok kısa süre içinde Gaziantep FK'yla görüşmelere başlayacak.

calendar 09 Haziran 2025 09:45
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'da Ndiaye sesleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Selçuk İnan, listesini belirlemeye başladı. Nokta atışı transferler yapmak isteyen genç teknik adamın, listesinin ilk sırasında ise; futbol oynadığı dönemde Galatasaray'da birlikte ter döktüğü ve Gaziantep'in başındayken de antrenörlüğünü yaptığı Badou Ndiaye var. İnan, 34 yaşındaki oyuncunun takıma kazandırılmasını istedi.

MASAYA OTURULACAK

Selçuk İnan'ın listesi doğrultusunda hareket etmeye başlayan Kocaelispor yönetimi, bayramdan sonra Gaziantep FK yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Eğer taraflar anlaşma sağlarsa ardından Senegalli futbolcuyla masaya oturulacak. Kırmızı-siyahlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Badou Ndiaye'ye Kocaelispor'un 2 senelik kontrat önereceği gelen bilgiler arasında. Geride bıraktığımız sezon Gaziantep FK formasıyla 29 maça çıkan Badou Ndiaye, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR

Ndiaye'nin Türkiye macerası, 2015'te başladı. Norveç ekibi Bodo Glimt'ten Osmalıspor'a 350 bin euroya gelen Senegalli oyuncu, 2017'de G.Saray'a 7.5 milyon euroya gitti. 6 ay sonra ise rekor bir bonservisle (16 milyon euro), Galatasaray'dan İngiliz ekibi Stoke City'ye satıldı. Ndiaye, sonrasında G.Saray'a kiralandı, ardından da Trabzonspor, Karagümrük, A.Demirspor ve Pendikspor formaları giydi.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.