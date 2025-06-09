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Trabzonspor'da hedef Ondrej Duda!

Trabzonspor, Hellas Verona'nın Slovak oyuncusu Ondrej Duda'yı yeniden gündemine aldı. Daha önce transferi bonservis engeline takılan deneyimli futbolcu için bu kez şartların daha uygun olduğu belirtiliyor.

calendar 09 Haziran 2025 10:28
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da hedef Ondrej Duda!
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Orta sahaya liderlik edecek bir oyuncu arayışını sürdüren Trabzonspor, rotasını yeniden Serie A'ya çevirdi. Bordo-mavililer, Hellas Verona forması giyen Slovak futbolcu Ondrej Duda'yı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.

KIŞ DÖNEMİNDE OLMAMIŞTI

Trabzonspor, 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuna geçtiğimiz kış transfer döneminde de talip olmuştu. Ancak Verona kulübünün yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. İtalyan temsilcisi, sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Duda'yla yola devam etmek için daha yüksek maaş içeren yeni bir kontrat hazırlığında. Buna rağmen Slovak basınında yer alan haberlere göre, bordo-mavililer oyuncuyla doğrudan temas kurdu ve ilk görüşme gerçekleşti.

Bu sezon Serie A'da 28 resmi maça çıkan ve 1 gol, 4 asistlik performans sergileyen 1.80 boyundaki futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.


MAREK HAMSIK FAKTÖRÜ

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Marek Hamsik'in, vatandaşı Duda için kulüp yönetimine olumlu referans verdiği öğrenildi. Hamsik'in bu transferde aracılık etmesi ve oyuncuya Trabzonspor hakkında bilgi aktarması da gündemde. Slovakya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Duda, 2014'ten bu yana milli formayı 54 kez giydi ve 15 gol kaydetti.


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