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Fransa Açık'ta tarihi final: Alcaraz kazandı

Carlos Alcaraz, 2-0 geriye düşmesine rağmen Jannik Sinner'ı 3-2 mağlup etti ve Fransa Açık'ta şampiyonluğunu ilan etti.

calendar 08 Haziran 2025 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 23:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fransa Açık'ta tarihi final: Alcaraz kazandı
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2025 Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen 2025 Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, karşılaştı.

Sinner, ilk seti 6-4 alarak maça üstün başladı.


Alcaraz, ikinci sette oyunu dengelemeyi başararak seti tiebreake götürse de Sinner, ikinci seti de 7-6 almayı başardı.

Üçüncü seti 6-4 kazanan Alcaraz, durumu 2-1'e getirirken Sinner bu sene turnuvadaki ilk setini kaybetti.

Alcaraz, iyi oyununu 4. sette de sürdürdü ve tiebreaki 7-6 kazanarak maçı son sete taşıdı.

Tiebreake giden son seti 7-6, tarihin en uzun Fransa Açık finali rekorunun kırıldığı beş saat 28 dakika süren maçı da 3-2 kazanan 22 yaşındaki Alcaraz, art arda ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferini elde etti.






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