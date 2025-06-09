Galatasaray ve Beşiktaş arasında Salih Özcan derbisi!

Leroy Sane için Fenerbahçe ile kapışan Galatasaray, diğer ezeli rakibi Beşiktaş'ı ise Salih Özcan transferinde karşısında buldu.



Yeterli süre alamayan Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay ile yollarını ayırma ihtimali olan sarı-kırmızılılar, orta saha alternatifi olarak Salih Özcan'ı düşünüyor.



27 yaşındaki milli oyuncu ile Beşiktaş da ilgileniyor.



KARİYERİ

1.83 boyundaki merkez orta saha, kariyerine Köln altyapısında başlarken sonrasında Borussia Dortmund'a transfer oldu ve Türk Milli Takımı'nı tercih ederek kırmızı-beyazlı formayı da sırtına geçirdi.Bu sezon 26 müsabakada forma şansı bulan ancak gol ve asist katkısı veremeyen Salih Özcan, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle bir süre de sahalardan uzak kaldı.