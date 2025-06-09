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Galatasaray ve Beşiktaş arasında Salih Özcan derbisi!

Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay ile yolları ayrılma ihitmali Galatasaray, orta saha için milli oyuncu Salih Özcan'ı gündemine aldı.

calendar 09 Haziran 2025 10:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ve Beşiktaş arasında Salih Özcan derbisi!
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Leroy Sane için Fenerbahçe ile kapışan Galatasaray, diğer ezeli rakibi Beşiktaş'ı ise Salih Özcan transferinde karşısında buldu.

Yeterli süre alamayan Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay ile yollarını ayırma ihtimali olan sarı-kırmızılılar, orta saha alternatifi olarak Salih Özcan'ı düşünüyor.

27 yaşındaki milli oyuncu ile Beşiktaş da ilgileniyor.

KARİYERİ



1.83 boyundaki merkez orta saha, kariyerine Köln altyapısında başlarken sonrasında Borussia Dortmund'a transfer oldu ve Türk Milli Takımı'nı tercih ederek kırmızı-beyazlı formayı da sırtına geçirdi.

SKORA KATKI VEREMEDİ

Bu sezon 26 müsabakada forma şansı bulan ancak gol ve asist katkısı veremeyen Salih Özcan, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle bir süre de sahalardan uzak kaldı.


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