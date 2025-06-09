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Galatasaray'da kaptanlık Icardi'ye!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni kaptan için Mauro Icardi'nin ismi ön plana çıktı.

calendar 09 Haziran 2025 10:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kaptanlık Icardi'ye!
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Fernando Muslera'ya veda eden Galatasaray'da, 2024-2025 sezonu için yeni kaptanın kim olacağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz sezonu sakatlık nedeniyle tamamlayamayan Mauro Icardi'nin, yeni sezonda kaptanlık pazubandını takması bekleniyor.

 Sarı-kırmızılı camia, Arjantinli golcünün liderlik vasıflarının takıma güç katacağını düşünüyor.

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