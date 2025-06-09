Galatasaray'da kaptanlık Icardi'ye!

Fernando Muslera'ya veda eden Galatasaray'da, 2024-2025 sezonu için yeni kaptanın kim olacağı merak konusu oldu.
Geçtiğimiz sezonu sakatlık nedeniyle tamamlayamayan Mauro Icardi'nin, yeni sezonda kaptanlık pazubandını takması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı camia, Arjantinli golcünün liderlik vasıflarının takıma güç katacağını düşünüyor.
Geçtiğimiz sezonu sakatlık nedeniyle tamamlayamayan Mauro Icardi'nin, yeni sezonda kaptanlık pazubandını takması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı camia, Arjantinli golcünün liderlik vasıflarının takıma güç katacağını düşünüyor.
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