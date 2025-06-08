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Samsunspor'un hedefi N'Koudou

Samsunspor, Damac forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin N'Koudou ile ilgileniyor.

calendar 08 Haziran 2025 21:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Samsunspor'un hedefi N'Koudou
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Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve Avrupa bileti alan Samsunspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Karadeniz ekibi için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, Samsunspor, Suudi Arabistan'da Damac forması giyen Kevin N'Koudou ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

30 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Beşikta forması giymişti. 2019-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'ta 108 maça çıktı ve 21 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.

SÖZLEŞMESİ


Damac'ta geçen sezon 30 maçta sahaya çıkan N'Koudou 13 gol attı ve 4 asist yaptı.

30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


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