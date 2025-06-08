Samsunspor'un hedefi N'Koudou

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve Avrupa bileti alan Samsunspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.Karadeniz ekibi için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, Samsunspor, Suudi Arabistan'da Damac forması giyen Kevin N'Koudou ile ilgileniyor.30 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Beşikta forması giymişti. 2019-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'ta 108 maça çıktı ve 21 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.Damac'ta geçen sezon 30 maçta sahaya çıkan N'Koudou 13 gol attı ve 4 asist yaptı.30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.