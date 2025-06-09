Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Andreas Hanche-Olsen

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz forması giyen Norveçli futbolcu Andreas Hanche-Olsen'i gündemine aldı.
SAVUNMANIN HER BÖLGESİNDE
28 yaşındaki savunmacı, Mainz'da stoper, sağ bek ve zaman zaman sol bek pozisyonlarında görev aldı. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun 2026'ya kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle öncelikle kulübü Mainz ile bonservis görüşmelerine başlamayı planlıyor. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise kiralama formülü devreye girecek.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Mainz'ın önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle transfer süreci dikkatle yürütülüyor. Ancak Hanche-Olsen'in Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Norveçli savunmacı, kariyerinde Gent ve Stabæk takımlarında da forma giymişti.
SAVUNMANIN HER BÖLGESİNDE
28 yaşındaki savunmacı, Mainz'da stoper, sağ bek ve zaman zaman sol bek pozisyonlarında görev aldı. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun 2026'ya kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle öncelikle kulübü Mainz ile bonservis görüşmelerine başlamayı planlıyor. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise kiralama formülü devreye girecek.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Mainz'ın önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle transfer süreci dikkatle yürütülüyor. Ancak Hanche-Olsen'in Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Norveçli savunmacı, kariyerinde Gent ve Stabæk takımlarında da forma giymişti.
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