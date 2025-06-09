08 Haziran
Portekiz-İspanya
7-5
08 Haziran
Racing Santander-CD Mirandes
3-3
08 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Madagaskar
3-1
08 Haziran
Gürcistan-Cape Verde
1-1

Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Andreas Hanche-Olsen

Beşiktaş, yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek için Mainz forması giyen Norveçli futbolcu Andreas Hanche-Olsen'i transfer listesine aldı.

calendar 09 Haziran 2025 10:02
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Andreas Hanche-Olsen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz forması giyen Norveçli futbolcu Andreas Hanche-Olsen'i gündemine aldı.

SAVUNMANIN HER BÖLGESİNDE

28 yaşındaki savunmacı, Mainz'da stoper, sağ bek ve zaman zaman sol bek pozisyonlarında görev aldı. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun 2026'ya kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle öncelikle kulübü Mainz ile bonservis görüşmelerine başlamayı planlıyor. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise kiralama formülü devreye girecek.


TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Mainz'ın önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle transfer süreci dikkatle yürütülüyor. Ancak Hanche-Olsen'in Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Norveçli savunmacı, kariyerinde Gent ve Stabæk takımlarında da forma giymişti.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.