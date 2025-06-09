Morata'dan penaltı itirafı ve veda gibi sözler!

İspanya'nın forvet oyuncusu Alvaro Morata, İspanya ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynadıkları finalin ardından konuştu.Morata,dedi.Deneyimli forvet, karşılaşmada 111. dakikada oyuna dahil oldu ve penaltılara giden maçta penaltı kaçırdı. Morata, kaçırdığı penaltıyla ilgili," sözlerini sarf etti.İspanya Milli Takımı De la Fuente ise,diye konuştu.32 yaşındaki Morata, daha sonra yaptığı açıklamada ise tribünde çocuklarının da olması nedeniyle çok üzüldüğünü söyledi ve,sözlerini sarf etti.Morata, ayrıca,diye konuştu.