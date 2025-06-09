Kayserispor'a Alman teknik direktör: Markus Gisdol

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu...



Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA'ya yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adam Markus Gisdol ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.



Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti. Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.



SAMSUNSPOR'U ÇALIŞTIRDI



Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.



