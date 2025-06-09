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Kayserispor'a Alman teknik direktör: Markus Gisdol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı.

calendar 09 Haziran 2025 10:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kayserispor'a Alman teknik direktör: Markus Gisdol
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Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA'ya yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adam Markus Gisdol ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti. Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.

SAMSUNSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.


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