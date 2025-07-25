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Curry: "NBA oyuncuları yeterince kazanmıyor, sebebi ortaklık kurallarında gizli"

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, NBA oyuncularının kazançlarının potansiyellerinin gerisinde kaldığını savunuyor.

calendar 25 Temmuz 2025 11:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Curry: 'NBA oyuncuları yeterince kazanmıyor, sebebi ortaklık kurallarında gizli'
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Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, NBA oyuncularının kazançlarının potansiyellerinin gerisinde kaldığını savunuyor.

Yıldz oyuncuya göre, bu durumun en önemli sebebi, CBA'deki (Toplu İş Sözleşmesi) mevcut kuralların, oyuncuların kulüp ortaklığına katılmasına izin vermemesi.

Complex'e verdiği röportajda konuşan Curry, "CBA şu anki haliyle bize hisse ortaklığına katılma imkânı tanımıyor. Oysa bu, sahiplerle kurduğumuz ortaklığın doğal bir uzantısı olmalı," dedi.


Curry, 2024-25 sezonunda 59.6 milyon dolar kazanacak. Buna karşın, lig gelirinin büyüklüğüyle karşılaştırıldığında bu rakamın yetersiz olduğunu savunuyor:

"Bu rakamlar kulağa çılgınca gelebilir, ama ligin yaptığı kazancı karşılaştırdığınızda, neredeyse 10 katı. Biz bu pastanın küçük bir kısmındayız."

NBA'in 2024-25 sezonuna ait basketbola bağlı gelirinin (BRI) 10.247 milyar dolar olduğu açıklandı. CBA gereği, bu gelirin %51'i oyunculara ayrılıyor. Ancak gelir beklentileri tam karşılanamayınca, oyuncular yaklaşık 484 milyon dolarlık kesintiye uğradı ve gerçek dağıtım 4.742 milyar dolar seviyesinde kaldı.

"Umarım bu kurallar yakın gelecekte değişir," diyen Curry, oyuncuların da tıpkı sahipler gibi takım değer artışından faydalanması gerektiğini savundu.

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