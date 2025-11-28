Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, Çarşamba gecesi Houston Rockets'a 104-100 kaybettikleri maçta yaşadığı sağ kuadriceps kontüzyonu ve kas zorlanması nedeniyle en az bir hafta sahalardan uzak kalacak.Maçın ardından MRI'dan geçen Curry için Warriors, Perşembe günü yaptığı açıklamada oyuncunun bir hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu — bu da yıldız oyuncunun en az üç maçı kaçıracağı anlamına geliyor.Golden State'in sağlık ve teknik ekibi, sakatlıktan dönen oyuncuları tekrar maç seviyesine çıkarmadan önce antrenman yüklemesini kademeli olarak artırmayı tercih ettiği için, Curry'nin sahalara dönüşü bir haftadan daha uzun sürebilir.37 yaşındaki Curry, NBA'deki 17. sezonunu geçiriyor. Sakatlık, maçta 3:24 kala, skor 91-91 iken Houstonlı Amen Thompson'ın potaya girdiği pozisyonda her iki oyuncunun da sert şekilde yere düşmesiyle meydana geldi. Pozisyon ilk olarak hücum faul olarak çalınsa da, yapılan challenge sonrası karar Curry'nin blok faulü olarak değiştirildi. Curry, pozisyon sonrası yerden kalkarken acı içinde yüzünü buruşturdu ve oyunun bitimine 35.2 saniye kala soyunma odasına topallayarak gitti.