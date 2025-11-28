28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Curry kuadriseps sakatlığı sebebiyle en az 1 hafta yok

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, Çarşamba gecesi Houston Rockets'a 104-100 kaybettikleri maçta yaşadığı sağ kuadriceps kontüzyonu ve kas zorlanması nedeniyle en az bir hafta sahalardan uzak kalacak.

calendar 28 Kasım 2025 11:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Maçın ardından MRI'dan geçen Curry için Warriors, Perşembe günü yaptığı açıklamada oyuncunun bir hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu — bu da yıldız oyuncunun en az üç maçı kaçıracağı anlamına geliyor.

Golden State'in sağlık ve teknik ekibi, sakatlıktan dönen oyuncuları tekrar maç seviyesine çıkarmadan önce antrenman yüklemesini kademeli olarak artırmayı tercih ettiği için, Curry'nin sahalara dönüşü bir haftadan daha uzun sürebilir.

37 yaşındaki Curry, NBA'deki 17. sezonunu geçiriyor. Sakatlık, maçta 3:24 kala, skor 91-91 iken Houstonlı Amen Thompson'ın potaya girdiği pozisyonda her iki oyuncunun da sert şekilde yere düşmesiyle meydana geldi. Pozisyon ilk olarak hücum faul olarak çalınsa da, yapılan challenge sonrası karar Curry'nin blok faulü olarak değiştirildi. Curry, pozisyon sonrası yerden kalkarken acı içinde yüzünü buruşturdu ve oyunun bitimine 35.2 saniye kala soyunma odasına topallayarak gitti.


