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Curry, 1 haftaya döneceğinden emin değil: "Vücudum ne zaman hazırsa, o zaman..."

Golden State Warriors, Stephen Curry'nin sahalara dönüşü konusunda belirsizlik yaşıyor.

calendar 09 Mayıs 2025 12:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Curry, 1 haftaya döneceğinden emin değil: 'Vücudum ne zaman hazırsa, o zaman...'
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Golden State Warriors, Stephen Curry'nin sahalara dönüşü konusunda belirsizlik yaşıyor.

Sol hamstring kasındaki birinci derece zorlanma nedeniyle en az bir hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan yıldız oyuncunun, 5. maçta bile oynayıp oynayamayacağı netleşmiş değil.

"Bu benim için yeni bir sakatlık ve vücudun iyileşme sürecine müdahale edemezsiniz," diyen Curry, The Athletic'ten Anthony Slater'a yaptığı açıklamada, geri dönüşü için bir tarih vermenin mümkün olmadığını belirtti. "Vücut ne zaman hazırsa o zaman dönerim."

37 yaşındaki yıldız, Perşembe günü takımın şut antrenmanına katılsa da sabit pozisyondan bile şut atacak durumda olmadığını söyledi. "Henüz o noktaya bile gelmedim," dedi.

Curry, sakatlığıyla oynamayı deneme konusunda ise şunları söyledi:

"İleride böyle konuşmalar yapılabilir ama şu anda o noktaya yakın bile değilim. Acele etmiyorum. Hamstring sakatlıkları sizi kandırabilir; iyileştiğini sanırsınız ama aslında değildir. Bu gri alan kafa karıştırıcı olacak ama elimden geleni yapacağım."

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