Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'a başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSV Eindhoven maçı öncesi Galatasaray'a başarılar diledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'a başarı diledi
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21 Temmuz 2021 17:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'a başarılar diledi.


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