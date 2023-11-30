Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın, Mavs'in basketbol operasyonlarında aktif bir rol üstleneceği bildirildi.



Cuban, Mavericks'in çoğunluk hissesini Adelson ailesine satmayı kabul etmiş olsa da, kendisinin basketbol operasyonları üzerindeki kontrolünü sürdürmesi ve takımın yöneticisi olarak görev yapması beklendiği de belirtilmişti.



NBA muhabiri Marc Stein, Cuban'ın "genel menajer Nico Harrison'a kesinlikle ilk başta beklenenden daha fazla yönetim özerkliği verdiğini ve aynı şekilde Mavericks CEO'su Cynthia Marshall'ın 2018 yılının Şubat ayında gelişinden bu yana iş tarafını yönetmesinden memnun olduğunu" bildirdi.



Stein ayrıca, Cuban'ın Mavericks'in basketbol operasyonlarına yoğun bir şekilde dahil olmaya devam ettiğini ve son yıllarda öncelikli odak noktasının neredeyse tamamen organizasyonun basketbol tarafına kaydığını sözlerine ekledi.





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