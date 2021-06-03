Crystal Palace, Christian Benteke'nin sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı futbolcu Christian Benteke'nin sözleşmesini 2023'e akdar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Crystal Palace, Christian Benteke'nin sözleşmesini uzattı
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03 Haziran 2021 15:26
Christian Benteke Liolo
Christian Benteke Liolo
Crystal Palace
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı futbolcu Christian Benteke ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Crystal Palace Kulübü, 30 yaşındaki santrforun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Benteke, 2016'da Liverpool'dan 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Türk kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 10 gol atmıştı.

Belçika'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda da bulunan Benteke, milli takım kariyerinde ise 39 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

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