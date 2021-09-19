Cristiano Ronaldo golünü attı, Manchester United kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, West Ham United deplasmanında kazandı. Cristiano Ronaldo yine golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo golünü attı, Manchester United kazandı
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19 Eylül 2021 17:55
İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester United 2-1'lik skorla kazandı.

West Ham United'ın golünü 30. dakikada Said Benrahma kaydetti. Manchester United'ın golleri 35. dakikada Cristiano Ronaldo ve 89. dakikada Jesse Lingard'dan geldi.

36 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Newcastle United ve Young Boys maçlarının ardından West Ham'ı da boş geçmeyerek, 3'te 3 yaptı.

West Ham United'da Mark Noble 90+5. dakikada penaltıda David de Gea'ya takıldı.

Deplasmandaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkartan Manchester United, puanını 13 yaptı. Ligde bu sezon ilk kez kaybeden West Ham ise 8 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Leeds United'a konuk olacak. Manchester United, Aston Villa'ya konuk olacak.


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