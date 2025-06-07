Cristiano Ronaldo'dan FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması!

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile oynanacak maç öncesi konuşan Cristiano Ronaldo, flaş açıklamalarda bulundu.



LAMINE YAMAL AÇIKLAMASI



Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal hakkında konuşan Ronaldo, "Lamine Yamal çok iyi gidiyor, yeteneğinin tadını çıkarıyor. Büyümesine izin verin. Üzerine çok fazla baskı yapmayın. Bırakın iyi gelişsin, üzerindeki baskıyı azaltın. Yetenek eksikliği yok. Bana göre, Ballon d'Or'u kazanması gereken kişi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir oyuncu olmalı. Tek bir oyuncu seçemem ama birçok aday var: Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Vitinha. Ama size yakın zamanda söylediğim gibi: Bence bu ödül değerini yitirdi. dedi.



"DÜNYA KUPASINA KATILMAYACAĞIM"



Al-Nassr ile henüz sözleşme imzalayan Portekizli efsane, birçok transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

Ronaldo,ifadelerini kullandı.Futbolu ne zaman bırakacağıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Ronaldo,diye konuştu.