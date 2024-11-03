Cristian Baroni'den Trabzonspor maçı sonrası "hamsi" paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cristian Baroni'den Trabzonspor maçı sonrası 'hamsi' paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2024 23:16
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Trabzonspor'a attığı gollerle taraftarın gönlünü kazanan Baroni, Fenerbahçeli taraftarların kendisi için hazırladığı bir görseli maçın ardından paylaştı.

Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a karşı 10 resmi maça çıkan Cristian Baroni, bu maçlarda 6 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

İşte Baroni'nin paylaşımı;

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery