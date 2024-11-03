Cristian Baroni'den Trabzonspor maçı sonrası 'hamsi' paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor maçının ardından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Trabzonspor'a attığı gollerle taraftarın gönlünü kazanan Baroni, Fenerbahçeli taraftarların kendisi için hazırladığı bir görseli maçın ardından paylaştı.
Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a karşı 10 resmi maça çıkan Cristian Baroni, bu maçlarda 6 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
İşte Baroni'nin paylaşımı;
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Trabzonspor'a attığı gollerle taraftarın gönlünü kazanan Baroni, Fenerbahçeli taraftarların kendisi için hazırladığı bir görseli maçın ardından paylaştı.
Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a karşı 10 resmi maça çıkan Cristian Baroni, bu maçlarda 6 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
İşte Baroni'nin paylaşımı;