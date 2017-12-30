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Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ısrarlı tutumu sonrası sol bek transferi için girişimlere hız verenseferberliği var. Sarı- Lacivertliler, Rus ekibinin kaptanı olan İtalyan yıldız için şartları zorluyor. Yönetim, son olarak Giuliano ve Neto'yu devreye soktu.Zenit'te Criscito ile forma giyen iki futbolcu, İtalyan yıldızla görüşerek "Fener'e gel" baskısı yapıyor. Giuliano ve Neto'nun Criscito'ya F.Bahçe için övgü dolu ifadeler kullandığı öğrenildi.F.Bahçe yönetimi bir yandan da Zenit'i ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Criscito için kasasından fazla bir para çıkarmak istemiyor.Rus kulübünün ise ilk görüşmede 4 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe, Criscito'yu ikna ederek Zenit'i baskı altına almak istiyor. Yönetim bu transfer için bütün şartları zorlayacak.Rus basını, Criscito'nun Zenit'ten gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdiğini yazdı. İtalyan yıldızı ülkesinden de birçok takımın istediği öğrenildi.