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Criscito için Giuliano ve Neto devrede!

Fenerbahçe yönetimi, Zenit'te Criscito ile birlikte forma giyen Giuliano ve Neto'yu sahaya sürdü.

Kaynak: Takvim
Criscito için Giuliano ve Neto devrede!
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28 Aralık 2017 08:35
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ısrarlı tutumu sonrası sol bek transferi için girişimlere hız veren Fenerbahçe'de Domenico Criscito seferberliği var. Sarı- Lacivertliler, Rus ekibinin kaptanı olan İtalyan yıldız için şartları zorluyor. Yönetim, son olarak Giuliano ve Neto'yu devreye soktu.

FENERBAHÇE'Yİ ÖVDÜLER

Zenit'te Criscito ile forma giyen iki futbolcu, İtalyan yıldızla görüşerek "Fener'e gel" baskısı yapıyor. Giuliano ve Neto'nun Criscito'ya F.Bahçe için övgü dolu ifadeler kullandığı öğrenildi.

YÖNETİM BU KEZ TOK ALICI!

F.Bahçe yönetimi bir yandan da Zenit'i ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Criscito için kasasından fazla bir para çıkarmak istemiyor.

ZENİT 4 MİLYON EURO İSTİYOR

Rus kulübünün ise ilk görüşmede 4 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe, Criscito'yu ikna ederek Zenit'i baskı altına almak istiyor. Yönetim bu transfer için bütün şartları zorlayacak.

ZENİT'İN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Rus basını, Criscito'nun Zenit'ten gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdiğini yazdı. İtalyan yıldızı ülkesinden de birçok takımın istediği öğrenildi.



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